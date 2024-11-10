Заварзин: «У «Спартака» проблемы с тренером, внутри нездоровая обстановка»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин назвал проблемы московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» по составу команда выше среднего. Красно-белые идут на пятом месте, но этот состав способен занимать более высокие места. У «Спартака» проблемы с тренером и с психологией. Станкович постоянно экспериментирует с составом. На сегодняшний день «Спартак» должен быть в тройке. Что-то происходит внутри клуба, раз Соболев убежал. Кто-то зимой еще убежит. Внутри команды нездоровая обстановка», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

После 15 туров чемпионата России «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице.