«Ахмат» — «Зенит»: видео голов

«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

2-я минута: Арсен Адамов — 1:0

9-я минута: Густаво Мантуан — 1:1

21-я минута: Матео Кассьерра — 1:2

«Зенит» (36 очков) вернулся на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (34). Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару», но у «быков» есть игра в запасе.

«Ахмат» (9) остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Зенит» 23 ноября в гостях встретится с «Оренбургом». Грозненцы днем позже на выезде сыграют с «Крыльями Советов».