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Сегодня, 21:38

«Рубин» — «Краснодар»: гол Олусегуна на 87-й минуте отменили

Алина Савинова
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Гол нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» не засчитали. Счет по-прежнему — 1:1.

Футболист отличился на 87-й минуте, однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за фола Эдуарда Сперцяна на защитнике «Рубина» Игоре Вуячиче. Сперцян за этот эпизод получил желтую карточку.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 1 : 1
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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