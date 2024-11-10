«Рубин» — «Краснодар»: гол Олусегуна на 87-й минуте отменили

Гол нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» не засчитали. Счет по-прежнему — 1:1.

Футболист отличился на 87-й минуте, однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за фола Эдуарда Сперцяна на защитнике «Рубина» Игоре Вуячиче. Сперцян за этот эпизод получил желтую карточку.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».