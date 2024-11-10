«Рубин» — «Краснодар»: гол Олусегуна на 87-й минуте отменили
Гол нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина» не засчитали. Счет по-прежнему — 1:1.
Футболист отличился на 87-й минуте, однако после подсказки ВАР гол был отменен из-за фола Эдуарда Сперцяна на защитнике «Рубина» Игоре Вуячиче. Сперцян за этот эпизод получил желтую карточку.
Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|1 : 2
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости