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Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что перерыв в РПЛ может повредить команде

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, как пауза в РПЛ может повлиять на дальнейшее выступление железнодорожников в чемпионате.

«Для «Локомотива» нынешняя двухнедельная пауза, в общем-то, случилась не в самое удобное время. Как и для «Краснодара», например. Но все зависит от тренерского штаба, как они распорядятся этим временем. Игроки российской сборной, как я понимаю, уже вернулись в расположение команд, начнут готовиться. И тут важно построить процесс так, чтобы не только не растерять те кондиции, но даже еще и набрать.

Для какого-то отдыха еще рановато — все же только чуть больше трети чемпионата прошло. И если бы сборная России провела хоть какой-нибудь матч, это было бы, конечно, на пользу. А так футболисты приехали, покатали мячик, тренировались не полноценно. Так что это вполне может сбить игроков с тонуса. Открытая тренировка — здорово, но можно было и матч сыграть. Тут, я думаю, РФС недоработал. Внимательно подумай и посмотрим, с кем сыграть — и можно было найти спарринг-партнера. Трудно — но для этого надо работать», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В ближайшем туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Химок». Матч состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-ny-neshnyaya-pauza-v-rpl-vpolne-mozhet-sbit-futbolistov-s-tonusa/
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
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