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Сегодня, 18:23

Силкин заявил, что РПЛ нужен новый чемпион

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин признался, что хочет увидеть нового чемпиона России. Последние шесть лет трофей завоевывает «Зенит».

«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо. Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие — они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Краснодар», у которого 27 баллов.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Химки – Локомотив
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 7
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 6
П
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Зенит

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Алексей Батраков

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 6
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Динамо Мх

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