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Сегодня, 19:13

Глушенков — о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился»

Алина Савинова
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Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к критике футболистов из-за высоких доходов.

«Раздражает ли меня, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают? Нет. Наверное, я процитирую Федю Смолова. Ему задали такой же вопрос на каком-то интервью, и он сказал: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Как говорится, кто на что учился, кто кем хотел стать с самого детства, прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудился над одним делом, в котором хотел стать лучшим», — сказал Глушенков в беседе с Нобелем Арустамяном.

25-летний Глушенков с лета этого года выступает за «Зенит». Сообщалось, что по соглашению с питерцами футболист будет получать 240 миллионов рублей в год, дополнительно 50 миллионов составят бонусы за чемпионство. В нынешнем сезоне РПЛ он провел семь матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Ранее в своей карьере нападающий играл в «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Химках» и «Спартаке».

Источник: https://t.me/nobel_arustamyan/785
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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