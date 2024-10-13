Глушенков — о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к критике футболистов из-за высоких доходов.

«Раздражает ли меня, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают? Нет. Наверное, я процитирую Федю Смолова. Ему задали такой же вопрос на каком-то интервью, и он сказал: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Как говорится, кто на что учился, кто кем хотел стать с самого детства, прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудился над одним делом, в котором хотел стать лучшим», — сказал Глушенков в беседе с Нобелем Арустамяном.

25-летний Глушенков с лета этого года выступает за «Зенит». Сообщалось, что по соглашению с питерцами футболист будет получать 240 миллионов рублей в год, дополнительно 50 миллионов составят бонусы за чемпионство. В нынешнем сезоне РПЛ он провел семь матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Ранее в своей карьере нападающий играл в «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Химках» и «Спартаке».