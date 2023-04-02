Бывший президент «Локомотива» Наумов считает, что клуб не станет предлагать Дзюбе долгосрочный контракт

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что клуб вряд ли будет предлагать нападающему Артему Дзюбе новый долгосрочный контракт.

«Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется, Артем все время в игре. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я в общем-то от него этого и ожидал. На какой срок было бы оптимально продлить контракт с Артемом? Я не думаю, что на два, а вот на год вполне продлевать можно. Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. 34-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников во всех турнирах.