Байрамян назвал заслуженной победу «Ростова» над «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Хороший матч, мы выиграли. После удаления было тяжело, вы видели со стороны. Большую часть второго тайма мы отбивались, оборонялись, друг за друга дорабатывали, много бегали. Спасибо каждому, болельщикам. Думаю, мы заслужили эту победу. Говорил ли что-то Глебов после удаления, извинялся ли? Это игровая ситуация. Такое бывает. На то мы и команда», — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. В следующем туре команда сыграет против «Оренбурга» на выезде. Матч состоится 10 апреля.