«Химки» — «Краснодар»: арбитр простил Кайо — защитник избежал дисквалификации
На 76-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (0:6) арбитр Павел Шадыханов, находившийся в неплохой позиции, неверно оценил единоборство Кайо с Александром Руденко и не вынес защитнику «быков» предупреждение с показом желтой карточки. Очевидно, что бразилец ударил соперника локтем правой руки в затылок. Руденко потребовалась помощь врачей.
Почему судья простил Кайо и не наказал его желтой карточкой, понять невозможно. Для бразильца она стала бы четвертой в чемпионате, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но он ее избежал и сыграет в следующем туре с «Пари НН».
Интересно, что в игре в Химках Шадыханов самостоятельно показал только одну карточку: желтую — Георгию Каргинову за грубый фол на Сергее Петрове на 81-й минуте.
На 14-й минуте этой же встречи судья не удалил Эдуарда Сперцяна, который едва не сломал ногу Аязу Гулиеву. Рефери не показал краснодарцу даже желтой карточки.
На 45+2-й минуте Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение уже самому Гулиеву. Футболист подмосковной команды сыграл грубо против Мозеса, ударив его шипами в голеностоп.
На 27-й минуте он только после чьей-то подсказки и через паузу наказал Виталия Лысцова и удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Удаление точно не было самостоятельным решением Шадыханова.
На 40-й минуте рефери простил Джона Кордобу, который сыграл грубо против Владимира Хубулова — не пытаясь сыграть в мяч, напрыгнул на него сзади, толкнул рукой в спину и прервал едва начавшуюся атаку «Химок».
На 42-й минуте Шадыханову кто-то подсказал, что за его спиной игрок «Химок» Кристиан Тассано пихнул рукой Кордобу. Если бы судье помог его первый ассистент Антон Кобзев, он дал бы сигнал сразу — и матч был бы остановлен, и карточка была бы показана достаточно быстро. Видеоарбитрам протоколом ВАР запрещено помогать коллегам в подобных ситуациях, когда речь идет только о предупреждении. Кто же пришел на помощь рефери? Загадка. В итоге Тассано после значительной паузы получил «задумчивую» желтую карточку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4