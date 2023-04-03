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Судейство

Сегодня, 09:40

«Химки» — «Краснодар»: арбитр простил Кайо — защитник избежал дисквалификации

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Кадр трансляции Матч Премьер

На 76-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (0:6) арбитр Павел Шадыханов, находившийся в неплохой позиции, неверно оценил единоборство Кайо с Александром Руденко и не вынес защитнику «быков» предупреждение с показом желтой карточки. Очевидно, что бразилец ударил соперника локтем правой руки в затылок. Руденко потребовалась помощь врачей.

Почему судья простил Кайо и не наказал его желтой карточкой, понять невозможно. Для бразильца она стала бы четвертой в чемпионате, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но он ее избежал и сыграет в следующем туре с «Пари НН».

Интересно, что в игре в Химках Шадыханов самостоятельно показал только одну карточку: желтую — Георгию Каргинову за грубый фол на Сергее Петрове на 81-й минуте.

На 14-й минуте этой же встречи судья не удалил Эдуарда Сперцяна, который едва не сломал ногу Аязу Гулиеву. Рефери не показал краснодарцу даже желтой карточки.

На 45+2-й минуте Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение уже самому Гулиеву. Футболист подмосковной команды сыграл грубо против Мозеса, ударив его шипами в голеностоп.

На 27-й минуте он только после чьей-то подсказки и через паузу наказал Виталия Лысцова и удалил его с поля за лишение соперника явной возможности забить гол. Удаление точно не было самостоятельным решением Шадыханова.

На 40-й минуте рефери простил Джона Кордобу, который сыграл грубо против Владимира Хубулова — не пытаясь сыграть в мяч, напрыгнул на него сзади, толкнул рукой в спину и прервал едва начавшуюся атаку «Химок».

На 42-й минуте Шадыханову кто-то подсказал, что за его спиной игрок «Химок» Кристиан Тассано пихнул рукой Кордобу. Если бы судье помог его первый ассистент Антон Кобзев, он дал бы сигнал сразу — и матч был бы остановлен, и карточка была бы показана достаточно быстро. Видеоарбитрам протоколом ВАР запрещено помогать коллегам в подобных ситуациях, когда речь идет только о предупреждении. Кто же пришел на помощь рефери? Загадка. В итоге Тассано после значительной паузы получил «задумчивую» желтую карточку.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
Павел Шадыханов
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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 0 : 2
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Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
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2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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П
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