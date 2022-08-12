Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» прокомментировал неудачный старт железнодорожников. По словам функционера, московская команда не готова к сезону.

— Четырех туров хватило, чтобы понять — команда к сезону просто не готова! Сейчас она не выглядит, как слаженный механизм. Игра не выстроена. Физическое состояние оставляет желать лучшего. Включить морально-волевые — это вообще не про сегодняшний «Локомотив». Один мяч пропускают — и тут же разваливаются. Ребята даже не пытаются отыграться! Когда такое было?! Наоборот, при Семине и Черевченко после пропущенного гола футболисты сразу неслись в атаку, не давали сопернику продохнуть, в подкатах выжигали всё. А здесь — тишь да гладь. Отсюда и разгромы. 0:5 с «Зенитом», 0:3 с «Краснодаром»...

«Локомотив» после 4 туров занимает 14-е место с двумя очками в турнирной таблице чемпионата России. 13 августа железнодорожники на своем поле сыграют с «Крыльями Советов».