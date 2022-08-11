Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»
1 — С какими чувствами ждете очередного матча «Локомотива»? С надеждой? Тревогой? Ужасом?
— Ну, до ужаса пока не дошло. Но тревога присутствует. Четырех туров хватило, чтобы понять — команда к сезону просто не готова! Сейчас она не выглядит как слаженный механизм. Игра не выстроена. Физическое состояние оставляет желать лучшего. Включить морально-волевые — это вообще не про сегодняшний «Локомотив». Один мяч пропускают — и тут же разваливаются. Ребята даже не пытаются отыграться! Когда такое было?! Наоборот, при Семине и Черевченко после пропущенного гола футболисты сразу неслись в атаку, не давали сопернику продохнуть, в подкатах выжигали все. А здесь — тишь да гладь. Отсюда и разгромы. 0:5 с «Зенитом», 0:3 с «Краснодаром»...
2 — Немецкий тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локо»?
— Конечно! По-моему, уже всем очевидно — это очень слабые тренеры! Да и за какие заслуги их сюда позвали? Кто в бундеслиге доверил бы команду безвестному 37-летнему иностранцу, у которого ни опыта, ни лицензии?! А в России — пожалуйста! Смотришь на происходящее в «Локомотиве» — и не покидает ощущение безнадеги. Второй сезон ни игры, ни результата.
3 — С нынешним составом и тренерами-ноунеймами пятое место для «Локомотива» — потолок?
— Учитывая слабую готовность команды к сезону — функциональную, игровую, тактическую, — она и на шестое вряд ли запрыгнет. Сейчас ее удел — борьба в середине таблицы. Если, конечно, в ближайшее время немецких тренеров не отправят восвояси.
Обойма-то у «Локомотива» неплохая. Но многие в разобранном состоянии. Как Едвай, например. Он сильно сдал, в каждом матче допускает ошибки. Хотя защитник опытный, квалифицированный. Или возьмем атакующую тройку Изидор — Камано — Керк. Футболисты качественные, но почему-то считают, что в России можно играть вполноги. А у нас такое не прокатывает. Надо постоянно выкладываться, иначе очков не видать. Даже легионеры «Зенита» это уже поняли.
4 — Хоть за что-то немецких тренеров можно похвалить, объективно?
— Разве что за доверие молодежи. И то с оговорками. Юный Карпукас в опорной зоне не тушуется. Но почему сидит на скамейке Марадишвили? С «Ростовом» вышел на замену, на четвертой добавленной минуте забил ударом через себя, принес команде ничью и... в следующем туре снова остался в запасе. Странное решение. Ясно же — пацан на подъеме, будет на поле рвать-метать. Так дай ему шанс! Чистая психология!
Бережнее надо и с Худяковым. Это если опытный голкипер ошибся, его можно не дергать, дальше выпускать в стартовом составе. Молодому вратарю в подобной ситуации нужно время очухаться, спокойно все проанализировать. Чтобы не подточилась вера в собственные силы.
Уже после досадного ляпа с «Ростовом» Даниилу стоило дать передышку. Вместо этого его бросили под «Зенит», от которого пропустил пять. Следом три от «Краснодара», причем первый гол — опять худяковский, в ближний угол. Зачем безоглядно перегружать парня, когда в резерве есть опытнейший, высококлассный Гильерме?
5 — Как для себя объясняете безграничную веру главы РЖД Олега Белозерова в Александра Плутника и его немецкие прожекты?
— Плутник — один из заместителей Белозерова. Он не может ему не доверять. Плутник принес боссу новую программу развития клуба, созданную при участии Рангника, красиво ее подал. Получил карт-бланш.
Приступили к работе. Но сегодня нужно признать — программа провалилась. Документ, в котором ключевой пункт не достижение спортивного результата, а перепродажа футболистов, изначально вызывал вопросы. Плюс Рангника в России уже давно нет. Ну и с кого спрашивать? Кто понесет ответственность за колоссальные расходы? Плутник? Или кто-то другой?
Прошлым летом «Локомотив» потратил на приобретение футболистов более 30 миллионов евро! Зимой закупки продолжились. Кухта — 5 миллионов, Мампасси — 4, Изидор — 3,5... У меня все эти цифры не укладываются в голове. Когда я был президентом клуба, нам на трансферы выделяли 8 миллионов в год: 4 миллиона — на одну заявочную кампанию и столько же — на другую.
Как можно было отдать за Марадишвили с Тикнизяном 12 миллионов евро? Эти деньги отбить нереально! В то же время отпустили в ЦСКА Мухина за 15 миллионов рублей. Где логика? Или Мампасси. Если за футболиста заплатили 4 миллиона евро, он должен быть на голову выше остальных. Но про бывшего защитника «Шахтера» этого не скажешь. Парню еще учиться и учиться. У него низкий уровень технической и тактической подготовки, часто теряет позицию.
6 — Если бы завтра вы вдруг встретились с Плутником — какой вопрос ему задали бы?
— В «Локомотиве», мягко говоря, своеобразная вертикаль управления. Есть генеральный директор — Владимир Леонченко. Но он как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки. О чем открыто говорят сотрудники клуба. Все ключевые решения там принимает Плутник, председатель совета директоров.
Надо понимать, что для него это общественная нагрузка. Основная работа — в РЖД, где Плутник заместитель генерального директора. В силу огромной занятости он не может каждый день уделять внимание «Локомотиву». Тогда зачем все замыкать на себе?
Вот об этом я бы его и спросил. И добавил бы: «Господин Плутник, нельзя так работать. Вам нужно определиться. Либо сами становитесь гендиром «Локомотива». Либо доверяете человеку, который занимает эту должность, поручаете ему оперативное руководство. Не на словах — на деле».
Еще мне очень обидно за «Казанку», которую закрыли под нелепым предлогом. Это была важная ступенька для развития молодых футболистов. В России из молодежного состава мало кому удается сразу пробиться в основу. Необходим буфер. Которым и служила «Казанка». Сколько игроков оттуда вышло! И вдруг одним росчерком пера все уничтожили. Сломать-то легко. Вы сначала хоть что-то создайте! А не придумывайте нелепые отмазки — «оптимизация», «реорганизация»...
Полагаю, рано или поздно у главы РЖД лопнет терпение и он примет радикальное решение. Раз нынешнее руководство не справилось, нужно его поменять.
7 — Вы понимаете, как «Локомотив» убедил «Ниццу» выложить за Бека-Бека 12 миллионов евро?
— Нет. Я не хочу никого обвинять, но... Мне кажется, это какая-то афера. Красная цена Бека-Бека — миллиона четыре, не больше. Ну и с какой стати «Ницца» заплатила 12? Мутная история.
Я видел дебют Бека-Бека в новом клубе. В матче с «Тулузой» вышел в основе, ничем не выделялся, и в середине второго тайма его заменили. Да он и в «Локомотиве» погоды не делал. Данные вроде неплохие, обученный, но эгоист. Интересы команды ему до фонаря, играет только на себя. С «Ростовом» заработал глупейшее удаление. Вот зачем, уже имея желтую, размахивать руками? Или специально на красную нарывался? Обычно так ведут себя футболисты, которые не хотят играть.
8 — Если бы решение зависело исключительно от вас, кто сегодня тренировал бы «Локомотив»?
— Семин или Черевченко. Они к любому игроку найдут подход. Могут настроить, мотивировать. Знают, кому требуется кнут, а кому — пряник. В отличие от немцев, которым сложно достучаться до наших ребят. Менталитет-то совсем другой. А Юрий Палыч, если видел, что футболист в каких-то эпизодах недорабатывает, мог подойти к нему в перерыве матча, взять чуть ли не за грудки и прорычать: «Сегодня ты худший на поле, понимаешь?!» Во втором тайме тот готов был землю грызть.
9 — Сейчас возвращение Семина в «Локомотива» — утопия?
— Почему? Не надо заглядывать тренеру в паспорт. Посмотрите на Мирчу Луческу. Ему 77 — но киевское «Динамо» при нем в большом порядке. А Семин в 75 какой живчик?! На месте не сидит. То он в России, то в Испании, то еще где-то. Мне кажется, Юрий Палыч лет до 80 может спокойно работать в РПЛ.
Да, у него есть недостатки. Вспыльчивый, ворчливый, категоричный. Зато способен быстро поднять команду и превратить разношерстную группу футболистов в сплоченный коллектив. Почему в 2009-м я заменил Рахимова именно на Семина? Потому что понимал: только Юрий Палыч придет в середине сезона — и сразу даст результат.
Кстати, Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем. Тот был главным тренером, а Юрий Палыч — президентом клуба.
Так в течение трех месяцев почти каждый день я приходил к Якунину и объяснял, почему «Локомотиву» нужен Семин. Что никто, кроме него, в сжатые сроки с поставленной задачей не справится. В какой-то момент Якунин дрогнул: «Ладно, бери кого хочешь!»
Если сейчас найдется человек, который точно так же убедит Белозерова, — Семин вернется. Это была бы красивая история. Он мог бы еще два-три сезона потренировать «Локомотив» и параллельно подготовить себе замену.
10 — Вы долго работали с Семиным. Какая его фраза до сих пор в ушах?
— Он мог ворваться ко мне в кабинет со словами: «Ну что ты творишь?!» Но я умел с ним разговаривать. Отвечал: «Спокойно, Юрий Палыч, спокойно...» Мы всегда находили компромисс. Наверное, поэтому и дружим по сей день.
Хотя споры у нас были жаркими, долгими. Иногда пыль до потолка летела. Но это была не вражда, а дискуссия двух человек, которые стремятся сделать клуб лучше. Бывало, Семин ворчал: «Что-то зачастили к тебе футболисты. Ты такой добренький, слушаешь их, жалеешь». Я объяснял, что не тренера с ними обсуждаю и не тактику, а помогаю в решении каких-то житейских проблем.
В «Локомотиве» в моем подчинении находилось около пятисот человек. Для любого из них дверь в кабинет президента была открыта. Хоть для игрока, хоть для уборщицы. Это моя принципиальная позиция! Неправильно, когда идешь к руководителю, а тебе говорят: «По какому вопросу? Запишитесь у секретаря. Через неделю примут. У вас будет 10 минут». Такие вещи бьют по атмосфере в коллективе.
11 — Как полагаете, узнаем когда-нибудь правду о причинах очередной отставки Сергея Юрана из «Химок»?
— Едва ли. Все понимают, что увольнение не связано со спортивными результатами. На старте сезона Юран выжал из «Химок» максимум. Он вообще молодец. Выстроил симпатичную игру, нашел контакт с футболистами. И вдруг отставка. Несправедливая, необъяснимая — как и в случае с Александром Кержаковым. Вот с какого перепугу «Нижний Новгород» его убрал? Вопрос!
Слухи про конфликт Юрана с главным инвестором? Ничего нельзя исключать. Люди, которые вкладывают в футбол свои деньги, довольно обидчивые. А Сергей — мужик жесткий, не терпит, когда кто-то влезает в его работу. В такой ситуации может быстро заискрить. Пожалуй, единственное, в чем я уверен, — ни в каких договорняках Юран не замешан. Все, что пишут на эту тему, — фейк.
12 — Масштабные перемены грядут и у красно-белых. Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Леонида Федуна?
— Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно. Я покинул «Локомотив» 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.
Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со «Спартаком». Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из «Спартака» я не верю.
Надеюсь, останется в клубе и Евгений Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в «Локомотиве» он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.
Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный. Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!
13 — Про Гильермо Абаскаля можно сказать то же самое?
— Вот с Абаскалем предлагаю не торопиться. Прошло-то всего четыре тура. А тренера надо оценивать на второй год работы. Именно он для любого специалиста самый сложный. Пока испанец справляется. «Спартак» преобразился, на него снова приятно смотреть. Отличную форму набрали Соболев и Промес. И забивают, и отдают. Если не сбавят обороты, команда будет бороться за медали.
14 — Ну и в конце два обязательных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Нет! Помните, как Шарапов говорил? «Если закон один раз подмять, другой, потом начать им дырки в следствии затыкать, это уже не закон будет, а кистень». Золотые слова! Нельзя шельмовать — даже во имя справедливости. Да, Кирпич — вор, украл кошелек. Но ты найди доказательства! Не можешь? Тогда придется отпустить.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Ненавижу временщиков. Лжецов. И коррупционеров. Когда был президентом «Локомотива», агенты постоянно предлагали «распилить». Как же противно было это слушать! А недавно один из моих бывших заместителей, отвечавший за финансы, сказал: «Знали бы вы, Николай Алексеевич, сколько денег заработали люди, которые пришли в «Локомотив» после вас! А вы и сами ничего не брали, и нам не давали. Ну и что в итоге? Вас выбросили из футбола, вот и все...» Я пожал плечами: «Зато сплю спокойно. Горжусь, что ни рубля в «Локомотиве» не украл!»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0