Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото «СЭ»
Йозеф Циннбауэр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марвин Комппер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Наумов и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»
1/7
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-президент «Локомотива».

1 — С какими чувствами ждете очередного матча «Локомотива»? С надеждой? Тревогой? Ужасом?

— Ну, до ужаса пока не дошло. Но тревога присутствует. Четырех туров хватило, чтобы понять — команда к сезону просто не готова! Сейчас она не выглядит как слаженный механизм. Игра не выстроена. Физическое состояние оставляет желать лучшего. Включить морально-волевые — это вообще не про сегодняшний «Локомотив». Один мяч пропускают — и тут же разваливаются. Ребята даже не пытаются отыграться! Когда такое было?! Наоборот, при Семине и Черевченко после пропущенного гола футболисты сразу неслись в атаку, не давали сопернику продохнуть, в подкатах выжигали все. А здесь — тишь да гладь. Отсюда и разгромы. 0:5 с «Зенитом», 0:3 с «Краснодаром»...

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo; перед матчем с &laquo;Краснодаром&raquo;. Кошмар «Локо» продолжается. После 0:5 в Петербурге — разгром от «Краснодара» и худший старт за 16 лет

2 — Немецкий тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локо»?

— Конечно! По-моему, уже всем очевидно — это очень слабые тренеры! Да и за какие заслуги их сюда позвали? Кто в бундеслиге доверил бы команду безвестному 37-летнему иностранцу, у которого ни опыта, ни лицензии?! А в России — пожалуйста! Смотришь на происходящее в «Локомотиве» — и не покидает ощущение безнадеги. Второй сезон ни игры, ни результата.

Йозеф Циннбауэр. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Йозеф Циннбауэр.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3 — С нынешним составом и тренерами-ноунеймами пятое место для «Локомотива» — потолок?

— Учитывая слабую готовность команды к сезону — функциональную, игровую, тактическую, — она и на шестое вряд ли запрыгнет. Сейчас ее удел — борьба в середине таблицы. Если, конечно, в ближайшее время немецких тренеров не отправят восвояси.

Обойма-то у «Локомотива» неплохая. Но многие в разобранном состоянии. Как Едвай, например. Он сильно сдал, в каждом матче допускает ошибки. Хотя защитник опытный, квалифицированный. Или возьмем атакующую тройку Изидор — Камано — Керк. Футболисты качественные, но почему-то считают, что в России можно играть вполноги. А у нас такое не прокатывает. Надо постоянно выкладываться, иначе очков не видать. Даже легионеры «Зенита» это уже поняли.

Антон Миранчук. За счет чего «Локомотив» хотел бороться за чемпионство? Нет ни игры, ни характера, ни состава

4 — Хоть за что-то немецких тренеров можно похвалить, объективно?

— Разве что за доверие молодежи. И то с оговорками. Юный Карпукас в опорной зоне не тушуется. Но почему сидит на скамейке Марадишвили? С «Ростовом» вышел на замену, на четвертой добавленной минуте забил ударом через себя, принес команде ничью и... в следующем туре снова остался в запасе. Странное решение. Ясно же — пацан на подъеме, будет на поле рвать-метать. Так дай ему шанс! Чистая психология!

Бережнее надо и с Худяковым. Это если опытный голкипер ошибся, его можно не дергать, дальше выпускать в стартовом составе. Молодому вратарю в подобной ситуации нужно время очухаться, спокойно все проанализировать. Чтобы не подточилась вера в собственные силы.

Уже после досадного ляпа с «Ростовом» Даниилу стоило дать передышку. Вместо этого его бросили под «Зенит», от которого пропустил пять. Следом три от «Краснодара», причем первый гол — опять худяковский, в ближний угол. Зачем безоглядно перегружать парня, когда в резерве есть опытнейший, высококлассный Гильерме?

Марвин Комппер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Марвин Комппер.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

5 — Как для себя объясняете безграничную веру главы РЖД Олега Белозерова в Александра Плутника и его немецкие прожекты?

— Плутник — один из заместителей Белозерова. Он не может ему не доверять. Плутник принес боссу новую программу развития клуба, созданную при участии Рангника, красиво ее подал. Получил карт-бланш.

Приступили к работе. Но сегодня нужно признать — программа провалилась. Документ, в котором ключевой пункт не достижение спортивного результата, а перепродажа футболистов, изначально вызывал вопросы. Плюс Рангника в России уже давно нет. Ну и с кого спрашивать? Кто понесет ответственность за колоссальные расходы? Плутник? Или кто-то другой?

Прошлым летом «Локомотив» потратил на приобретение футболистов более 30 миллионов евро! Зимой закупки продолжились. Кухта — 5 миллионов, Мампасси — 4, Изидор — 3,5... У меня все эти цифры не укладываются в голове. Когда я был президентом клуба, нам на трансферы выделяли 8 миллионов в год: 4 миллиона — на одну заявочную кампанию и столько же — на другую.

Как можно было отдать за Марадишвили с Тикнизяном 12 миллионов евро? Эти деньги отбить нереально! В то же время отпустили в ЦСКА Мухина за 15 миллионов рублей. Где логика? Или Мампасси. Если за футболиста заплатили 4 миллиона евро, он должен быть на голову выше остальных. Но про бывшего защитника «Шахтера» этого не скажешь. Парню еще учиться и учиться. У него низкий уровень технической и тактической подготовки, часто теряет позицию.

Йозеф Циннбауэр. «Локомотив» возглавил тренер из Германии. Кто такой Циннбауэр

6 — Если бы завтра вы вдруг встретились с Плутником — какой вопрос ему задали бы?

— В «Локомотиве», мягко говоря, своеобразная вертикаль управления. Есть генеральный директор — Владимир Леонченко. Но он как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки. О чем открыто говорят сотрудники клуба. Все ключевые решения там принимает Плутник, председатель совета директоров.

Надо понимать, что для него это общественная нагрузка. Основная работа — в РЖД, где Плутник заместитель генерального директора. В силу огромной занятости он не может каждый день уделять внимание «Локомотиву». Тогда зачем все замыкать на себе?

Вот об этом я бы его и спросил. И добавил бы: «Господин Плутник, нельзя так работать. Вам нужно определиться. Либо сами становитесь гендиром «Локомотива». Либо доверяете человеку, который занимает эту должность, поручаете ему оперативное руководство. Не на словах — на деле».

Томас Цорн, Ларс Корнетка и&nbsp;Иван Лопес Мартинес. «Локомотив» похоронил проект Рангника. Цорн берет всю ответственность на себя

Еще мне очень обидно за «Казанку», которую закрыли под нелепым предлогом. Это была важная ступенька для развития молодых футболистов. В России из молодежного состава мало кому удается сразу пробиться в основу. Необходим буфер. Которым и служила «Казанка». Сколько игроков оттуда вышло! И вдруг одним росчерком пера все уничтожили. Сломать-то легко. Вы сначала хоть что-то создайте! А не придумывайте нелепые отмазки — «оптимизация», «реорганизация»...

Полагаю, рано или поздно у главы РЖД лопнет терпение и он примет радикальное решение. Раз нынешнее руководство не справилось, нужно его поменять.

Футболисты «Локомотива». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Локомотива».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

7 — Вы понимаете, как «Локомотив» убедил «Ниццу» выложить за Бека-Бека 12 миллионов евро?

— Нет. Я не хочу никого обвинять, но... Мне кажется, это какая-то афера. Красная цена Бека-Бека — миллиона четыре, не больше. Ну и с какой стати «Ницца» заплатила 12? Мутная история.

Я видел дебют Бека-Бека в новом клубе. В матче с «Тулузой» вышел в основе, ничем не выделялся, и в середине второго тайма его заменили. Да он и в «Локомотиве» погоды не делал. Данные вроде неплохие, обученный, но эгоист. Интересы команды ему до фонаря, играет только на себя. С «Ростовом» заработал глупейшее удаление. Вот зачем, уже имея желтую, размахивать руками? Или специально на красную нарывался? Обычно так ведут себя футболисты, которые не хотят играть.

Алексис Бека Бека. Тимур Лепсая: «Бека-Бека и шести миллионов не стоит. В истории его продажи много странного»

8 — Если бы решение зависело исключительно от вас, кто сегодня тренировал бы «Локомотив»?

— Семин или Черевченко. Они к любому игроку найдут подход. Могут настроить, мотивировать. Знают, кому требуется кнут, а кому — пряник. В отличие от немцев, которым сложно достучаться до наших ребят. Менталитет-то совсем другой. А Юрий Палыч, если видел, что футболист в каких-то эпизодах недорабатывает, мог подойти к нему в перерыве матча, взять чуть ли не за грудки и прорычать: «Сегодня ты худший на поле, понимаешь?!» Во втором тайме тот готов был землю грызть.

Николай Наумов и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Николай Наумов и Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

9 — Сейчас возвращение Семина в «Локомотива» — утопия?

— Почему? Не надо заглядывать тренеру в паспорт. Посмотрите на Мирчу Луческу. Ему 77 — но киевское «Динамо» при нем в большом порядке. А Семин в 75 какой живчик?! На месте не сидит. То он в России, то в Испании, то еще где-то. Мне кажется, Юрий Палыч лет до 80 может спокойно работать в РПЛ.

Да, у него есть недостатки. Вспыльчивый, ворчливый, категоричный. Зато способен быстро поднять команду и превратить разношерстную группу футболистов в сплоченный коллектив. Почему в 2009-м я заменил Рахимова именно на Семина? Потому что понимал: только Юрий Палыч придет в середине сезона — и сразу даст результат.

Джирано Керк, Кирилл Зинович, Марк Мампаси, Вильсон Изидор. Худший результат за пять лет при рекордных трансферах. Каким «Локо» будет в новом сезоне?

Кстати, Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем. Тот был главным тренером, а Юрий Палыч — президентом клуба.

Так в течение трех месяцев почти каждый день я приходил к Якунину и объяснял, почему «Локомотиву» нужен Семин. Что никто, кроме него, в сжатые сроки с поставленной задачей не справится. В какой-то момент Якунин дрогнул: «Ладно, бери кого хочешь!»

Если сейчас найдется человек, который точно так же убедит Белозерова, — Семин вернется. Это была бы красивая история. Он мог бы еще два-три сезона потренировать «Локомотив» и параллельно подготовить себе замену.

Юрий Семин. Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

10 — Вы долго работали с Семиным. Какая его фраза до сих пор в ушах?

— Он мог ворваться ко мне в кабинет со словами: «Ну что ты творишь?!» Но я умел с ним разговаривать. Отвечал: «Спокойно, Юрий Палыч, спокойно...» Мы всегда находили компромисс. Наверное, поэтому и дружим по сей день.

Хотя споры у нас были жаркими, долгими. Иногда пыль до потолка летела. Но это была не вражда, а дискуссия двух человек, которые стремятся сделать клуб лучше. Бывало, Семин ворчал: «Что-то зачастили к тебе футболисты. Ты такой добренький, слушаешь их, жалеешь». Я объяснял, что не тренера с ними обсуждаю и не тактику, а помогаю в решении каких-то житейских проблем.

В «Локомотиве» в моем подчинении находилось около пятисот человек. Для любого из них дверь в кабинет президента была открыта. Хоть для игрока, хоть для уборщицы. Это моя принципиальная позиция! Неправильно, когда идешь к руководителю, а тебе говорят: «По какому вопросу? Запишитесь у секретаря. Через неделю примут. У вас будет 10 минут». Такие вещи бьют по атмосфере в коллективе.

Сергей Юран. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Юран.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

11 — Как полагаете, узнаем когда-нибудь правду о причинах очередной отставки Сергея Юрана из «Химок»?

— Едва ли. Все понимают, что увольнение не связано со спортивными результатами. На старте сезона Юран выжал из «Химок» максимум. Он вообще молодец. Выстроил симпатичную игру, нашел контакт с футболистами. И вдруг отставка. Несправедливая, необъяснимая — как и в случае с Александром Кержаковым. Вот с какого перепугу «Нижний Новгород» его убрал? Вопрос!

Слухи про конфликт Юрана с главным инвестором? Ничего нельзя исключать. Люди, которые вкладывают в футбол свои деньги, довольно обидчивые. А Сергей — мужик жесткий, не терпит, когда кто-то влезает в его работу. В такой ситуации может быстро заискрить. Пожалуй, единственное, в чем я уверен, — ни в каких договорняках Юран не замешан. Все, что пишут на эту тему, — фейк.

Сергей Юран. «Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

12 — Масштабные перемены грядут и у красно-белых. Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Леонида Федуна?

— Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно. Я покинул «Локомотив» 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со «Спартаком». Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из «Спартака» я не верю.

Леонид Федун, Евгений Мележиков, Гильермо Абаскаль. «В «Спартаке» идет перераспределение акций». Мележиков — о будущем клуба и стадиона, лидерстве в РПЛ и конкуренции с «Зенитом»

Надеюсь, останется в клубе и Евгений Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в «Локомотиве» он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный. Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!

Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

13 — Про Гильермо Абаскаля можно сказать то же самое?

— Вот с Абаскалем предлагаю не торопиться. Прошло-то всего четыре тура. А тренера надо оценивать на второй год работы. Именно он для любого специалиста самый сложный. Пока испанец справляется. «Спартак» преобразился, на него снова приятно смотреть. Отличную форму набрали Соболев и Промес. И забивают, и отдают. Если не сбавят обороты, команда будет бороться за медали.

Леонид Федун. Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»

14 — Ну и в конце два обязательных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Помните, как Шарапов говорил? «Если закон один раз подмять, другой, потом начать им дырки в следствии затыкать, это уже не закон будет, а кистень». Золотые слова! Нельзя шельмовать — даже во имя справедливости. Да, Кирпич — вор, украл кошелек. Но ты найди доказательства! Не можешь? Тогда придется отпустить.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу временщиков. Лжецов. И коррупционеров. Когда был президентом «Локомотива», агенты постоянно предлагали «распилить». Как же противно было это слушать! А недавно один из моих бывших заместителей, отвечавший за финансы, сказал: «Знали бы вы, Николай Алексеевич, сколько денег заработали люди, которые пришли в «Локомотив» после вас! А вы и сами ничего не брали, и нам не давали. Ну и что в итоге? Вас выбросили из футбола, вот и все...» Я пожал плечами: «Зато сплю спокойно. Горжусь, что ни рубля в «Локомотиве» не украл!»

Марвин Комппер
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Александр Плутник
Алексис Бека-Бека
Гильермо Абаскаль
Йозеф Циннбауэр
Леонид Федун
Юрий Семин
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Булыкин: «Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов»»
Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы на победу в текущем сезоне РПЛ
Губерниев ответил Юрану: «Интересно с ним сделать интервью в прямом эфире. У меня нет никакого камня за пазухой»
Данил Пруцев поздравил брата Егора с переходом в «Црвену Звезду»
Каррера считает, что Хендрикс не доказал свою ценность для «Спартака»
Защитник «Локомотива» Фассон перенес операцию на колене
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Булыкин: «Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов»»
«Вперед, «Спартак». Педро Роша попрощался с болельщиками красно-белых
Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы на победу в текущем сезоне РПЛ
Андрей Тихонов считает, что «Факел» обыграет «Урал» в пятом туре РПЛ
Пономарев считает, что матч между «Зенитом» и ЦСКА завершится ничьей
Зиньковский пожелал скорейшего выздоровления травмированному Мозесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, таблица переходов: Дзюба может перейти в «Краснодар», Хендрикс и Роша покинули «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости