Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — экс-президент «Локомотива».

1 — С какими чувствами ждете очередного матча «Локомотива»? С надеждой? Тревогой? Ужасом?

— Ну, до ужаса пока не дошло. Но тревога присутствует. Четырех туров хватило, чтобы понять — команда к сезону просто не готова! Сейчас она не выглядит как слаженный механизм. Игра не выстроена. Физическое состояние оставляет желать лучшего. Включить морально-волевые — это вообще не про сегодняшний «Локомотив». Один мяч пропускают — и тут же разваливаются. Ребята даже не пытаются отыграться! Когда такое было?! Наоборот, при Семине и Черевченко после пропущенного гола футболисты сразу неслись в атаку, не давали сопернику продохнуть, в подкатах выжигали все. А здесь — тишь да гладь. Отсюда и разгромы. 0:5 с «Зенитом», 0:3 с «Краснодаром»...

2 — Немецкий тандем Циннбауэр — Комппер — тупик для «Локо»?

— Конечно! По-моему, уже всем очевидно — это очень слабые тренеры! Да и за какие заслуги их сюда позвали? Кто в бундеслиге доверил бы команду безвестному 37-летнему иностранцу, у которого ни опыта, ни лицензии?! А в России — пожалуйста! Смотришь на происходящее в «Локомотиве» — и не покидает ощущение безнадеги. Второй сезон ни игры, ни результата.

Йозеф Циннбауэр. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3 — С нынешним составом и тренерами-ноунеймами пятое место для «Локомотива» — потолок?

— Учитывая слабую готовность команды к сезону — функциональную, игровую, тактическую, — она и на шестое вряд ли запрыгнет. Сейчас ее удел — борьба в середине таблицы. Если, конечно, в ближайшее время немецких тренеров не отправят восвояси.

Обойма-то у «Локомотива» неплохая. Но многие в разобранном состоянии. Как Едвай, например. Он сильно сдал, в каждом матче допускает ошибки. Хотя защитник опытный, квалифицированный. Или возьмем атакующую тройку Изидор — Камано — Керк. Футболисты качественные, но почему-то считают, что в России можно играть вполноги. А у нас такое не прокатывает. Надо постоянно выкладываться, иначе очков не видать. Даже легионеры «Зенита» это уже поняли.

4 — Хоть за что-то немецких тренеров можно похвалить, объективно?

— Разве что за доверие молодежи. И то с оговорками. Юный Карпукас в опорной зоне не тушуется. Но почему сидит на скамейке Марадишвили? С «Ростовом» вышел на замену, на четвертой добавленной минуте забил ударом через себя, принес команде ничью и... в следующем туре снова остался в запасе. Странное решение. Ясно же — пацан на подъеме, будет на поле рвать-метать. Так дай ему шанс! Чистая психология!

Бережнее надо и с Худяковым. Это если опытный голкипер ошибся, его можно не дергать, дальше выпускать в стартовом составе. Молодому вратарю в подобной ситуации нужно время очухаться, спокойно все проанализировать. Чтобы не подточилась вера в собственные силы.

Уже после досадного ляпа с «Ростовом» Даниилу стоило дать передышку. Вместо этого его бросили под «Зенит», от которого пропустил пять. Следом три от «Краснодара», причем первый гол — опять худяковский, в ближний угол. Зачем безоглядно перегружать парня, когда в резерве есть опытнейший, высококлассный Гильерме?

Марвин Комппер. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

5 — Как для себя объясняете безграничную веру главы РЖД Олега Белозерова в Александра Плутника и его немецкие прожекты?

— Плутник — один из заместителей Белозерова. Он не может ему не доверять. Плутник принес боссу новую программу развития клуба, созданную при участии Рангника, красиво ее подал. Получил карт-бланш.

Приступили к работе. Но сегодня нужно признать — программа провалилась. Документ, в котором ключевой пункт не достижение спортивного результата, а перепродажа футболистов, изначально вызывал вопросы. Плюс Рангника в России уже давно нет. Ну и с кого спрашивать? Кто понесет ответственность за колоссальные расходы? Плутник? Или кто-то другой?

Прошлым летом «Локомотив» потратил на приобретение футболистов более 30 миллионов евро! Зимой закупки продолжились. Кухта — 5 миллионов, Мампасси — 4, Изидор — 3,5... У меня все эти цифры не укладываются в голове. Когда я был президентом клуба, нам на трансферы выделяли 8 миллионов в год: 4 миллиона — на одну заявочную кампанию и столько же — на другую.

Как можно было отдать за Марадишвили с Тикнизяном 12 миллионов евро? Эти деньги отбить нереально! В то же время отпустили в ЦСКА Мухина за 15 миллионов рублей. Где логика? Или Мампасси. Если за футболиста заплатили 4 миллиона евро, он должен быть на голову выше остальных. Но про бывшего защитника «Шахтера» этого не скажешь. Парню еще учиться и учиться. У него низкий уровень технической и тактической подготовки, часто теряет позицию.

6 — Если бы завтра вы вдруг встретились с Плутником — какой вопрос ему задали бы?

— В «Локомотиве», мягко говоря, своеобразная вертикаль управления. Есть генеральный директор — Владимир Леонченко. Но он как зиц-председатель Фунт. Просто подписывает бумажки. О чем открыто говорят сотрудники клуба. Все ключевые решения там принимает Плутник, председатель совета директоров.

Надо понимать, что для него это общественная нагрузка. Основная работа — в РЖД, где Плутник заместитель генерального директора. В силу огромной занятости он не может каждый день уделять внимание «Локомотиву». Тогда зачем все замыкать на себе?

Вот об этом я бы его и спросил. И добавил бы: «Господин Плутник, нельзя так работать. Вам нужно определиться. Либо сами становитесь гендиром «Локомотива». Либо доверяете человеку, который занимает эту должность, поручаете ему оперативное руководство. Не на словах — на деле».

Еще мне очень обидно за «Казанку», которую закрыли под нелепым предлогом. Это была важная ступенька для развития молодых футболистов. В России из молодежного состава мало кому удается сразу пробиться в основу. Необходим буфер. Которым и служила «Казанка». Сколько игроков оттуда вышло! И вдруг одним росчерком пера все уничтожили. Сломать-то легко. Вы сначала хоть что-то создайте! А не придумывайте нелепые отмазки — «оптимизация», «реорганизация»...

Полагаю, рано или поздно у главы РЖД лопнет терпение и он примет радикальное решение. Раз нынешнее руководство не справилось, нужно его поменять.

Футболисты «Локомотива». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

7 — Вы понимаете, как «Локомотив» убедил «Ниццу» выложить за Бека-Бека 12 миллионов евро?

— Нет. Я не хочу никого обвинять, но... Мне кажется, это какая-то афера. Красная цена Бека-Бека — миллиона четыре, не больше. Ну и с какой стати «Ницца» заплатила 12? Мутная история.

Я видел дебют Бека-Бека в новом клубе. В матче с «Тулузой» вышел в основе, ничем не выделялся, и в середине второго тайма его заменили. Да он и в «Локомотиве» погоды не делал. Данные вроде неплохие, обученный, но эгоист. Интересы команды ему до фонаря, играет только на себя. С «Ростовом» заработал глупейшее удаление. Вот зачем, уже имея желтую, размахивать руками? Или специально на красную нарывался? Обычно так ведут себя футболисты, которые не хотят играть.

8 — Если бы решение зависело исключительно от вас, кто сегодня тренировал бы «Локомотив»?

— Семин или Черевченко. Они к любому игроку найдут подход. Могут настроить, мотивировать. Знают, кому требуется кнут, а кому — пряник. В отличие от немцев, которым сложно достучаться до наших ребят. Менталитет-то совсем другой. А Юрий Палыч, если видел, что футболист в каких-то эпизодах недорабатывает, мог подойти к нему в перерыве матча, взять чуть ли не за грудки и прорычать: «Сегодня ты худший на поле, понимаешь?!» Во втором тайме тот готов был землю грызть.

Николай Наумов и Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

9 — Сейчас возвращение Семина в «Локомотива» — утопия?

— Почему? Не надо заглядывать тренеру в паспорт. Посмотрите на Мирчу Луческу. Ему 77 — но киевское «Динамо» при нем в большом порядке. А Семин в 75 какой живчик?! На месте не сидит. То он в России, то в Испании, то еще где-то. Мне кажется, Юрий Палыч лет до 80 может спокойно работать в РПЛ.

Да, у него есть недостатки. Вспыльчивый, ворчливый, категоричный. Зато способен быстро поднять команду и превратить разношерстную группу футболистов в сплоченный коллектив. Почему в 2009-м я заменил Рахимова именно на Семина? Потому что понимал: только Юрий Палыч придет в середине сезона — и сразу даст результат.

Кстати, Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем. Тот был главным тренером, а Юрий Палыч — президентом клуба.

Так в течение трех месяцев почти каждый день я приходил к Якунину и объяснял, почему «Локомотиву» нужен Семин. Что никто, кроме него, в сжатые сроки с поставленной задачей не справится. В какой-то момент Якунин дрогнул: «Ладно, бери кого хочешь!»

Если сейчас найдется человек, который точно так же убедит Белозерова, — Семин вернется. Это была бы красивая история. Он мог бы еще два-три сезона потренировать «Локомотив» и параллельно подготовить себе замену.

10 — Вы долго работали с Семиным. Какая его фраза до сих пор в ушах?

— Он мог ворваться ко мне в кабинет со словами: «Ну что ты творишь?!» Но я умел с ним разговаривать. Отвечал: «Спокойно, Юрий Палыч, спокойно...» Мы всегда находили компромисс. Наверное, поэтому и дружим по сей день.

Хотя споры у нас были жаркими, долгими. Иногда пыль до потолка летела. Но это была не вражда, а дискуссия двух человек, которые стремятся сделать клуб лучше. Бывало, Семин ворчал: «Что-то зачастили к тебе футболисты. Ты такой добренький, слушаешь их, жалеешь». Я объяснял, что не тренера с ними обсуждаю и не тактику, а помогаю в решении каких-то житейских проблем.

В «Локомотиве» в моем подчинении находилось около пятисот человек. Для любого из них дверь в кабинет президента была открыта. Хоть для игрока, хоть для уборщицы. Это моя принципиальная позиция! Неправильно, когда идешь к руководителю, а тебе говорят: «По какому вопросу? Запишитесь у секретаря. Через неделю примут. У вас будет 10 минут». Такие вещи бьют по атмосфере в коллективе.

Сергей Юран. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

11 — Как полагаете, узнаем когда-нибудь правду о причинах очередной отставки Сергея Юрана из «Химок»?

— Едва ли. Все понимают, что увольнение не связано со спортивными результатами. На старте сезона Юран выжал из «Химок» максимум. Он вообще молодец. Выстроил симпатичную игру, нашел контакт с футболистами. И вдруг отставка. Несправедливая, необъяснимая — как и в случае с Александром Кержаковым. Вот с какого перепугу «Нижний Новгород» его убрал? Вопрос!

Слухи про конфликт Юрана с главным инвестором? Ничего нельзя исключать. Люди, которые вкладывают в футбол свои деньги, довольно обидчивые. А Сергей — мужик жесткий, не терпит, когда кто-то влезает в его работу. В такой ситуации может быстро заискрить. Пожалуй, единственное, в чем я уверен, — ни в каких договорняках Юран не замешан. Все, что пишут на эту тему, — фейк.

12 — Масштабные перемены грядут и у красно-белых. Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Леонида Федуна?

— Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно. Я покинул «Локомотив» 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со «Спартаком». Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из «Спартака» я не верю.

Надеюсь, останется в клубе и Евгений Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в «Локомотиве» он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный. Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!

Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»

13 — Про Гильермо Абаскаля можно сказать то же самое?

— Вот с Абаскалем предлагаю не торопиться. Прошло-то всего четыре тура. А тренера надо оценивать на второй год работы. Именно он для любого специалиста самый сложный. Пока испанец справляется. «Спартак» преобразился, на него снова приятно смотреть. Отличную форму набрали Соболев и Промес. И забивают, и отдают. Если не сбавят обороты, команда будет бороться за медали.

14 — Ну и в конце два обязательных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Помните, как Шарапов говорил? «Если закон один раз подмять, другой, потом начать им дырки в следствии затыкать, это уже не закон будет, а кистень». Золотые слова! Нельзя шельмовать — даже во имя справедливости. Да, Кирпич — вор, украл кошелек. Но ты найди доказательства! Не можешь? Тогда придется отпустить.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу временщиков. Лжецов. И коррупционеров. Когда был президентом «Локомотива», агенты постоянно предлагали «распилить». Как же противно было это слушать! А недавно один из моих бывших заместителей, отвечавший за финансы, сказал: «Знали бы вы, Николай Алексеевич, сколько денег заработали люди, которые пришли в «Локомотив» после вас! А вы и сами ничего не брали, и нам не давали. Ну и что в итоге? Вас выбросили из футбола, вот и все...» Я пожал плечами: «Зато сплю спокойно. Горжусь, что ни рубля в «Локомотиве» не украл!»