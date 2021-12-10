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Шварц: «Неважно, кто выйдет у «Зенита» против нас. Они могут заменить любого без потери качества»

Тренер «Динамо» Шварц отметил опасность «Зенита», несмотря на ряд потерь в основном составе
16:00
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«У «Зенита» не будет Ракицкого из-за перебора желтых. Знаем, насколько это важный игрок для соперника. Но у них длинная скамейка запасных, они найдут замену. Дуглас Сантос сможет играть в разных схемах. Нам нужно выложиться в этом матче на сто процентов.

Независимо от того, кто выйдет против «Динамо» в воскресенье, мы понимаем, что у них много индивидуально сильных игроков. Они без потери качества смогут заменить Азмуна и Вендела, если они не смогут сыграть.

Анализировали снова игру первого круга с «Зенитом». Прошло не так много времени. Стоит отметить, что после того поражения мы выиграли все матчи. С таким настроением подходим к новому матчу и будем доказывать свою состоятельность на поле. Как отпразднуем день футбола? Пока не решили. Мне нужно привыкнуть, что в России больше праздников чем в Германии», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Сергей Федоров все материалы автора

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