Шварц: «Неважно, кто выйдет у «Зенита» против нас. Они могут заменить любого без потери качества»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«У «Зенита» не будет Ракицкого из-за перебора желтых. Знаем, насколько это важный игрок для соперника. Но у них длинная скамейка запасных, они найдут замену. Дуглас Сантос сможет играть в разных схемах. Нам нужно выложиться в этом матче на сто процентов.
Независимо от того, кто выйдет против «Динамо» в воскресенье, мы понимаем, что у них много индивидуально сильных игроков. Они без потери качества смогут заменить Азмуна и Вендела, если они не смогут сыграть.
Анализировали снова игру первого круга с «Зенитом». Прошло не так много времени. Стоит отметить, что после того поражения мы выиграли все матчи. С таким настроением подходим к новому матчу и будем доказывать свою состоятельность на поле. Как отпразднуем день футбола? Пока не решили. Мне нужно привыкнуть, что в России больше праздников чем в Германии», — сказал на пресс-конференции Шварц.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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