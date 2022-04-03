Бывший президент «Локомотива» Геркус считает, что «Динамо» не хватает зрелости в борьбе с «Зенитом»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру лучших команд РПЛ.

— За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— Мне нравится «Динамо». Сандро Шварц сработал так, что в этом сезоне от игры команды повеяло свежестью. Футбол веселый, остроатакующий, приятный глазу. В то же время грамотный. Не «бей-беги, окружай ворота», а цельный, понятный. Чувствуется тренерская рука.

Единственный минус — в матчах с сильными командами динамовцы немножко теряются. То ли опыта не хватает, то ли спортивной злости. Если же соперник по зубам — его разрывают. Благодаря четкому сочетанию индивидуальных и командных действий.

ЦСКА весной тоже смотрится бойко. Из четверки новичков никто не выпадает, они добавили качество и агрессию в атаке. Как раз с этим в первой половине чемпионата у армейцев были проблемы.

Яркие матчи время от времени выдают и «Крылья». Ребята там молодые, играющие. Недостаток мастерства с легкостью компенсируют искренними эмоциями, огромным желанием проявить себя. Нынешние «Крылья» напоминают мне «Зенит» образца 2003 года, когда заблистали Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов.

Но при всей симпатии к «Динамо», ЦСКА и «Крыльям» прекрасно понимаю, что помешать «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом не сможет уже никто. Дело не только в классном подборе футболистов и длинной скамейке. «Зенит» силен ментально. У команды фантастическая уверенность в собственных силах, дух победителя. Это и позволяет в решающих матчах дожимать любого соперника. Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 43 очками в 22 матчах. На первом месте идет «Зенит» с 48 очками в 22 играх.