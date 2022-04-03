Илья Геркус: «Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики»
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру лучших команд РПЛ.
— За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?
— Мне нравится «Динамо». Сандро Шварц сработал так, что в этом сезоне от игры команды повеяло свежестью. Футбол веселый, остроатакующий, приятный глазу. В то же время грамотный. Не «бей-беги, окружай ворота», а цельный, понятный. Чувствуется тренерская рука.
Единственный минус — в матчах с сильными командами динамовцы немножко теряются. То ли опыта не хватает, то ли спортивной злости. Если же соперник по зубам — его разрывают. Благодаря четкому сочетанию индивидуальных и командных действий.
ЦСКА весной тоже смотрится бойко. Из четверки новичков никто не выпадает, они добавили качество и агрессию в атаке. Как раз с этим в первой половине чемпионата у армейцев были проблемы.
Яркие матчи время от времени выдают и «Крылья». Ребята там молодые, играющие. Недостаток мастерства с легкостью компенсируют искренними эмоциями, огромным желанием проявить себя. Нынешние «Крылья» напоминают мне «Зенит» образца 2003 года, когда заблистали Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов.
Но при всей симпатии к «Динамо», ЦСКА и «Крыльям» прекрасно понимаю, что помешать «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом не сможет уже никто. Дело не только в классном подборе футболистов и длинной скамейке. «Зенит» силен ментально. У команды фантастическая уверенность в собственных силах, дух победителя. Это и позволяет в решающих матчах дожимать любого соперника. Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 43 очками в 22 матчах. На первом месте идет «Зенит» с 48 очками в 22 играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0