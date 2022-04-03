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Илья Геркус: «Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики»

Бывший президент «Локомотива» Геркус считает, что «Динамо» не хватает зрелости в борьбе с «Зенитом»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
«Динамо» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру лучших команд РПЛ.

 — За какой командой в РПЛ вам сейчас особенно интересно наблюдать?

— Мне нравится «Динамо». Сандро Шварц сработал так, что в этом сезоне от игры команды повеяло свежестью. Футбол веселый, остроатакующий, приятный глазу. В то же время грамотный. Не «бей-беги, окружай ворота», а цельный, понятный. Чувствуется тренерская рука.

Единственный минус — в матчах с сильными командами динамовцы немножко теряются. То ли опыта не хватает, то ли спортивной злости. Если же соперник по зубам — его разрывают. Благодаря четкому сочетанию индивидуальных и командных действий.

ЦСКА весной тоже смотрится бойко. Из четверки новичков никто не выпадает, они добавили качество и агрессию в атаке. Как раз с этим в первой половине чемпионата у армейцев были проблемы.

Яркие матчи время от времени выдают и «Крылья». Ребята там молодые, играющие. Недостаток мастерства с легкостью компенсируют искренними эмоциями, огромным желанием проявить себя. Нынешние «Крылья» напоминают мне «Зенит» образца 2003 года, когда заблистали Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов.

Но при всей симпатии к «Динамо», ЦСКА и «Крыльям» прекрасно понимаю, что помешать «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом не сможет уже никто. Дело не только в классном подборе футболистов и длинной скамейке. «Зенит» силен ментально. У команды фантастическая уверенность в собственных силах, дух победителя. Это и позволяет в решающих матчах дожимать любого соперника. Когда «Динамо» выходит против «Зенита», кажется, что на одной половине поля школьники, а на другой — матерые мужики.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 43 очками в 22 матчах. На первом месте идет «Зенит» с 48 очками в 22 играх.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Илья Геркус
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

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 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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