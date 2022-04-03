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Экс-тренер «Локомотива» Оганесян прокомментировал гол Изидора в матче с «Локомотивом»

Саркис Оганесян отметил гол Изидора в матче «Спартака» с «Локомотивом»
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Экс-защитник и тренер «Локомотива» Саркис Оганесян отметил по итогам победного матча со «Спартаком» (1:0) гол Изидора и одинаковые условия игры для всех.

— Да, погода тяжелая, но так бывает, причем не только в России. Команды тут уже не могли повлиять, надо играть в любых условиях. Кстати, это далеко не самые страшные. Тем, кто негодует, надо показать, в каких условиях играли в 90-е. Играть приходится в разных условиях, в том числе и за границей такое бывает.

Второй тайм, когда все решилось, проходил на чистом поле. Вильсон Изидор исполнил отлично, технично. Плюс я забегание Рыбуса хотел бы в этом эпизоде отметить, он поставил защитника в тупик.

Вообще стоит сказать про средний возраст «железнодорожников» в этой игре — чуть больше 22 лет. Это очень необычный, но достойный показатель.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
0
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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