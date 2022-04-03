Экс-тренер «Локомотива» Оганесян прокомментировал гол Изидора в матче с «Локомотивом»

Экс-защитник и тренер «Локомотива» Саркис Оганесян отметил по итогам победного матча со «Спартаком» (1:0) гол Изидора и одинаковые условия игры для всех.

— Да, погода тяжелая, но так бывает, причем не только в России. Команды тут уже не могли повлиять, надо играть в любых условиях. Кстати, это далеко не самые страшные. Тем, кто негодует, надо показать, в каких условиях играли в 90-е. Играть приходится в разных условиях, в том числе и за границей такое бывает.

Второй тайм, когда все решилось, проходил на чистом поле. Вильсон Изидор исполнил отлично, технично. Плюс я забегание Рыбуса хотел бы в этом эпизоде отметить, он поставил защитника в тупик.

Вообще стоит сказать про средний возраст «железнодорожников» в этой игре — чуть больше 22 лет. Это очень необычный, но достойный показатель.