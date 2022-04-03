Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о защитнике «Локомотива» Марке Мампасси.

— Последний случай, когда вы смотрели на игрока и понять не могли — как он очутился в «Локомотиве»?

— Райкович. Помните этого чудо-защитника? Вот он явно выделялся — со знаком минус. В каждом матче совершал миллион ошибок. К человеку, который привез такого футболиста, много вопросов.

Если говорить про нынешний состав, то для меня неочевиден трансфер Мампасси. Может, кто-то разглядел в нем потенциал. Я — пока нет. Ну, статный, высокий, молодой. Российский паспорт быстро сделали. Но по уровню мастерства это не игрок премьер-лиги. Должна быть выучка. Ее не просматривается.

19-летний Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в январе этого года. Россиянин принял участие в 5 матчах московской команды и не отличился результативными действиями.