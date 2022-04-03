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Илья Геркус: «По уровню мастерства Мампасси — не игрок премьер-лиги»

Геркус заявил, что новичок «Локомотива» Мампасси не соответствует уровню РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о защитнике «Локомотива» Марке Мампасси.

 — Последний случай, когда вы смотрели на игрока и понять не могли — как он очутился в «Локомотиве»?

— Райкович. Помните этого чудо-защитника? Вот он явно выделялся — со знаком минус. В каждом матче совершал миллион ошибок. К человеку, который привез такого футболиста, много вопросов.

Если говорить про нынешний состав, то для меня неочевиден трансфер Мампасси. Может, кто-то разглядел в нем потенциал. Я — пока нет. Ну, статный, высокий, молодой. Российский паспорт быстро сделали. Но по уровню мастерства это не игрок премьер-лиги. Должна быть выучка. Ее не просматривается.

19-летний Мампасси перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в январе этого года. Россиянин принял участие в 5 матчах московской команды и не отличился результативными действиями.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 0
1-й тайм

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
Марк Мампасси
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Рубин – Химки
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2.04 14:00
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2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
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2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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