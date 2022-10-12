Борис Игнатьев — о Плутнике: «Его уход напрашивается, ни одного верного шага не сделано»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров «Локомотива».

«Я давно говорил про Плутника: ни одного верного шага не сделано. Результат: команда не развивается, находится в стагнации. В развитии клуба тоже не было принято каких-то решений. Его уход напрашивается. Ему необходимо, как честному человеку, написать заявление и подписать его самому как начальнику. Период Плутника, конечно, провальный. Клуб с такими традициями, имеющий у себя все, чтобы развиваться, который год не дает результата», — цитирует Legalbet Игнатьева.

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте (9 очков) в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего 2 победы.