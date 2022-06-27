Экс-игрок «Зенита» Стрепетов заявил, что в центре нападения петербуржцев может сыграть Клаудиньо
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кто может сыграть в центре нападения у петербуржцев вместо форварда Юри Алберто.
23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересные предложения по встречной аренде.
«Или надо искать, или, как я уже сказал, Сергей Семак выдвинет вперед Клаудиньо. У нас есть мощный стержень центральной зоны Барриос и Вендел. Барриос сейчас играет в защите, и это ослабляет центр поля, когда он в опорной зоне, очень хорошо страхует фланги. И со всеми бразильцами у него хорошее взаимодействие», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.
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