Экс-игрок «Зенита» Стрепетов заявил, что в центре нападения петербуржцев может сыграть Клаудиньо

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кто может сыграть в центре нападения у петербуржцев вместо форварда Юри Алберто.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил, что клуб получил интересные предложения по встречной аренде.

«Или надо искать, или, как я уже сказал, Сергей Семак выдвинет вперед Клаудиньо. У нас есть мощный стержень центральной зоны Барриос и Вендел. Барриос сейчас играет в защите, и это ослабляет центр поля, когда он в опорной зоне, очень хорошо страхует фланги. И со всеми бразильцами у него хорошее взаимодействие», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.