Широков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал назначение 33-летнего специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
— Логика понятна. Уже брали молодого перспективного тренера из той же команды. Опять пошли по этому пути. Но логики принятия тренера, молодого и неопытного, не понимаю. Логично, чтобы обратились к Валере. Но я так понимаю, что нужно было платить отступные «Ростову» и выполнять какие-либо условия.
Можно было бы рассмотреть Федотова, но блестяще сработал ЦСКА. Оставался иностранец — видимо, держали в уме молодого перспективного Тедеско. Считают, что с Тедеско был хороший опыт.
— Абаскаль — тренер подешевле?
— Но есть Бушманов, если нужен бюджетный вариант. И можно было бы интегрировать молодых ребят, — сказал Широков «РБ Спорту». — В «Спартаке» есть команда, можно играть в хороший футбол. Поскольку выбирает иностранец, он иностранца и выберет. Плюс руководство больше ориентировано на Европу.
О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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