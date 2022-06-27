Широков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал назначение 33-летнего специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

— Логика понятна. Уже брали молодого перспективного тренера из той же команды. Опять пошли по этому пути. Но логики принятия тренера, молодого и неопытного, не понимаю. Логично, чтобы обратились к Валере. Но я так понимаю, что нужно было платить отступные «Ростову» и выполнять какие-либо условия.

Можно было бы рассмотреть Федотова, но блестяще сработал ЦСКА. Оставался иностранец — видимо, держали в уме молодого перспективного Тедеско. Считают, что с Тедеско был хороший опыт.

— Абаскаль — тренер подешевле?

— Но есть Бушманов, если нужен бюджетный вариант. И можно было бы интегрировать молодых ребят, — сказал Широков «РБ Спорту». — В «Спартаке» есть команда, можно играть в хороший футбол. Поскольку выбирает иностранец, он иностранца и выберет. Плюс руководство больше ориентировано на Европу.

О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.