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Широков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал назначение 33-летнего специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

— Логика понятна. Уже брали молодого перспективного тренера из той же команды. Опять пошли по этому пути. Но логики принятия тренера, молодого и неопытного, не понимаю. Логично, чтобы обратились к Валере. Но я так понимаю, что нужно было платить отступные «Ростову» и выполнять какие-либо условия.

Можно было бы рассмотреть Федотова, но блестяще сработал ЦСКА. Оставался иностранец — видимо, держали в уме молодого перспективного Тедеско. Считают, что с Тедеско был хороший опыт.

— Абаскаль — тренер подешевле?

— Но есть Бушманов, если нужен бюджетный вариант. И можно было бы интегрировать молодых ребят, — сказал Широков «РБ Спорту». — В «Спартаке» есть команда, можно играть в хороший футбол. Поскольку выбирает иностранец, он иностранца и выберет. Плюс руководство больше ориентировано на Европу.

О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-o-naznachenii-abaskalya-v-spartak-logiki-prinyatiya-trenera-molodogo-i-neopy-tnogo-ne-ponimayu/
Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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