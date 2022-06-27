Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:38

Капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал о реакции на его желание остаться в России

Хорватский футболист «Зенита» Ловрен рассказал о давлении из-за решения остаться в России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о давлении, которое на него оказывается из-за желания остаться в России. Хорват назвал свое положение непростым, но отметил, что покидать петербургский клуб раньше времени он не планирует.

«Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — цитирует Ловрена matchtv.ru.

Контракт защитника с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он выступает за команду с августа 2020 года. С февраля 2022 года футболист восстанавливается после травмы.

Источник: https://matchtv.ru/
ФК Зенит
Деян Ловрен
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Колорадо» - чемпион, Ничушкин – гений! «Эвеланш» завоевали Кубок Стэнли, русские из «Тампы-Бэй» в пролете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Зенита» Стрепетов заявил, что в центре нападения петербуржцев может сыграть Клаудиньо
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости