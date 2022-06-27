Капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал о реакции на его желание остаться в России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о давлении, которое на него оказывается из-за желания остаться в России. Хорват назвал свое положение непростым, но отметил, что покидать петербургский клуб раньше времени он не планирует.

«Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — цитирует Ловрена matchtv.ru.