Капитан «Зенита» Деян Ловрен рассказал о реакции на его желание остаться в России
Хорватский футболист «Зенита» Ловрен рассказал о давлении из-за решения остаться в России
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о давлении, которое на него оказывается из-за желания остаться в России. Хорват назвал свое положение непростым, но отметил, что покидать петербургский клуб раньше времени он не планирует.
«Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — цитирует Ловрена matchtv.ru.
Контракт защитника с питерским клубом рассчитан до лета 2023 года. Он выступает за команду с августа 2020 года. С февраля 2022 года футболист восстанавливается после травмы.
Источник: https://matchtv.ru/
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