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Медведев: «Алберто остался в Бразилии. Мы получили интересные предложения по его встречной аренде»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юри Алберто.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с возможным трансфером нападающего Юри Алберто.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне бразилец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Юри Алберто (слева). Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
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