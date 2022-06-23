Медведев: «Алберто остался в Бразилии. Мы получили интересные предложения по его встречной аренде»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с возможным трансфером нападающего Юри Алберто.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете. Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне бразилец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.