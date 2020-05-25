Бывший хавбек «Спартака» Торбинский назвал главный клуб в своей жизни

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Торбинский назвал «Краснодар» своим главным клубом в карьере, хотя отметил, испытывает особые чувства к красно-белым.

— Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек — Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики. Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

Торбинский выступал за «Краснодар» с 2015-й по 2017 год.