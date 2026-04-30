Ивелин Попов: «Каждый второй ребенок в России болеет за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» вспомнил празднование чемпионства в сезоне-2016/17.

— Помните, как Глушаков отмечал чемпионство?

— Мы все видели то видео с миллеровским самогоном. Никогда не пробовал его, кстати.

— Почему?

— Мне не нравится крепкий алкоголь. Могу выпить разве что за здоровье, и то немного.

— Глушаков еще залезал на забор рядом с гладиатором.

— Помню этот момент! Много разговаривал с людьми из команды: каждый второй ребенок в России болеет за «Спартак». Представьте себя на его месте.

Для каждого российского футболиста, который с детства болеет за «Спартак», быть капитаном и стать чемпионом с любимой командой — это самое большое счастье после рождения ребенка.

Ничего странного, просто сильная любовь к клубу и эмоции. Мы же, иностранцы, не так сильно почувствовали этот момент. Конечно, я горд — буду рассказывать о чемпионстве до конца жизни. Но для россиян эти эмоции не сравнить ни с чем.

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