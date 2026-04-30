Источник: «Локомотив» и «Краснодар» заинтересованы в защитнике Кризманиче

«Локомотив» и «Краснодар» интересуются футболистом греческого ОФИ Крешимиром Кризманичем, сообщил журналист Руди Галетти в соцсети Х.

По данным источника, на 25-летнего хорвата также претендуют «Панатинаикос» и «Левски».

Кризманич играет за ОФИ с августа 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 защитник в 32 матчах отметился одной результативной передачей.

В ОФИ Кризманич перешел из хорватской «Горицы», за которую играл с 2019 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в один миллион евро.

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