Гладилин: «Единственный сильный конкурент для «Краснодара» — это «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что единственным сильным конкурентом для «Краснодара» является «Зенит».

«Сильный конкурент у «Краснодара» — это «Зенит». Других я пока не вижу. И «Зенит» так просто чемпионство не отдаст. Чем больше очков, тем больше шансов. Я не сомневаюсь, что «Краснодар» — это кандидат номер один в борьбе с «Зенитом» за первое место. Уверен, что предстоящая очная встреча этих клубов будет очень интересной», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 28 очками. Действующий чемпион страны «Зенит» идет на второй строчке с 26 очками.

«Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой 11 ноября на «Газпром Арене». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.