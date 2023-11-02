На «Рубин» наложили запрет на регистрацию новых футболистов

На заседании палаты РФС по разрешению споров было принято решение наложить запрет на «Рубин» на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте организации.

Санкции на казанский клуб наложены из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым.

«Рубин» обязан выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со статьей 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.