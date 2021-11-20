Червиченко недоволен судейством матча «Спартака»: «Зачем таких арбитров возвращать после дисквалификации?»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретились с «Краснодаром» (1:2).
«Матч отличный, смотрелся хорошо: были эмоции, накал, борьба, страсть, но судейство просто отвратное. Зачем таких судей возвращать после дисквалификации? Сухой судил просто безобразно, хоть и свистел больше в пользу красно-белых, но и спартаковцам доставалось. Умярову он показал желтую карточку, а когда в такой же ситуации мяч попал в игрока «Краснодара», он никак не отреагировал», — сказал Червиченко «Чемпионату».
Он также добавил: «Нужно иметь какую-то больную фантазию, чтобы дать такой пенальти, как судья назначил в ворота быков: игроки боролись плечами, выставляли руки, потом Игнатов просто перевалился через упавшего Петрова, и Сухой показал на точку, да еще и с перебитием. Была уйма ошибок и в одну, и в другую сторону. Раньше про таких говорили, что получил с двух сторон».
Разбор судейства в Краснодаре — в этом материале.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4519465-chervichenko-o-sudejstve-v-matche-krasnodar-spartak-suhoj-sudil-prosto-otvratno.html
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