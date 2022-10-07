Тихонов считает, что «Факелу» не удастся вырвать очки в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

«Зенит», несомненно, сильнее. Ни один специалист, наверное, не скажет, что питерцы могут потерять очки. Да, «Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее. Единственное, что может помешать команде Семака, это недостаточный настрой или плохое поле", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Зенит» встретится с «Факелом» 8 октября. Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 14.00 мск.