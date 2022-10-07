«Урал» — «Химки»: хозяева удвоили свое преимущество в матче

«Урал» принимает «Химки» в рамках 12-го тура РПЛ.

На 63-й минуте матча игрок хозяев Лазар Ранджелович удвоил преимущество команды -2:0. «Урал» убежал в контратаку, Ранджелович ворвался в штрафную и перебросил мяч через вратаря.