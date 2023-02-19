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Сегодня, 13:17

Мостовой считает, что Фалькао не смог бы играть в основе ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Фалькао все-таки уже 37 лет. Не удивился бы, если он приехал. Не думаю, что бы он играл в ЦСКА в основе, но у нас есть пример Нобоа, который в 37 лет лучшим футболистом становится. В «Райо Вальекано» Фалькао выглядит неплохо. Есть и другие примеры, кроме Нобоа, когда в таком возрасте играют. Почему бы он не мог себя проявить в ЦСКА? Он же опытный футболист», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Александр Мостовой
Радамель Фалькао
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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