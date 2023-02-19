Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:08

Петржела — об игре с Быстровым в казино: «Если на сборах, то почему нет? Это нормально»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Быстров и Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста сине-бело-голубых Владислава Радимова об игре чешского специалиста в казино.

«Я уже не помню, как все происходило. Это было очень давно. Если игра в казино на сборах, то это в принципе нормально. Почему нет? Быстров — самый азартный игрок, с кем приходилось играть? Точно нет. Было много молодых азартных футболистов», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Радимов на YouTube-канале «СБГ ШОУ», рассказал, как Быстров вместе с Петржелой играли в казино.

Петржела работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2002-го по 2006 год. Вместе с ним «Зенит» становился серебряным призером чемпионата России и обладатель Кубка Премьер-лиги.

Владимир Быстров
Владислав Радимов
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мостовой считает, что Фалькао не смог бы играть в основе ЦСКА
Канчельскис: «За Фалькао могли бы потянуться другие легионеры. РПЛ сейчас не хватает звездных игроков»
«Торпедо» не готово платить 2,5 миллиона евро за Морено
Леандро Фернандес: «Если Смолов уедет в Европу, будет здорово»
Пономарев — о новом форварде для ЦСКА: «Чалов не двигается. Заболотный может подставить задницу»
Пономарев предложил заявить Фалькао в команду ветеранов ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебеденко может стать тренером по завершении сезона

Мостовой считает, что Фалькао не смог бы играть в основе ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости