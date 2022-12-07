Гришин считает, что Пиняеву нужно переходить в российский топ-клуб

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне РПЛ.

«Пиняев получил приз лучшему молодому футболисту года, значит, он достоин его. В этом году он играл неплохо, вызывался в сборную. Сергей старается, растет. Главное — его сейчас не перехвалить. Все зависит от самого Пиняева. Считаю, что ему уже надо переходить в российский топ-клуб, чтобы реализовываться. Да, он неплохой футболист, но у нас было много таких игроков, которые после года яркого выступления заканчивали», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

В 2022 году Пиняев был признан лучшим молодым игроком РПЛ.

В текущем сезоне 18-летний полузащитник провел 15 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.