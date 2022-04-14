Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК отстранить игрока «Арсенала» Кингса Кангву на два матча и оштрафовать на 250 тысяч рублей за высказывания после матча со «Спартаком».

«Было заседание, на котором рассматривался этот вопрос. Есть определенные правила, которые говорят о том, как можно вести себя игроку, а как нет. Есть какой-то устав, на котором и основывалось решение. Конечно, оно жесткое, но другим будет неповадно. Учитывая, что судейский вопрос у нас сейчас очень острый, судьи явно находятся под большим прицелом. Да, эмоции перехлестывают, но себя надо контролировать, думать, что ты говоришь. Тебя слушает аудитория. К сожалению, не все умеют сдерживаться и подбирать нужные формулировки. Мне кажется, эмоциональная сторона в футболе всегда присутствует. Чем выше профессиональные качества игрока, тем меньше таких ситуаций допускается. Футболист — публичная личность. Надо контролировать, что ты говоришь», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Напомним, что Кангва получил красную карточку на 86-й минуте встречи 24-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». После игры полузащитник в резкой форме раскритиковал арбитра Владислава Безбородова.