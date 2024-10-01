Вандерсон: «Галицкий прокричал: «Все играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!»
Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» вспомнил о взаимодействии с владельцем клуба Сергеем Галицким.
— Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?
— Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе. Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.
— Самая яркая история, связанная с боссом клуба?
— Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!» Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!
Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов всё.
— В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?
— Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова... Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар».
Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1