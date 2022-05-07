Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:04

Экс-форвард ЦСКА Масалитин — о матче против «Сочи»: «Языджи просто пешеход. Команда вообще не играет»

Масалитин раскритиковал игру ЦСКА против «Сочи»
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Карраскаль провалил очередной матч, про Языджи я вообще ничего не говорю — это просто пешеход, который шесть или семь матчей ходит пешком по полю. Приехал, позабивал, а продолжение какое? Продолжение — минус ноль. Он не может передачи отдать, стандарты все завалил и никакой остроты не создал.

Не пошла игра у Заболотного? Хорошо, выпусти Яковлева, поменяй игру под нападающим. Сделай что-то. Ты после первого тайма горишь 0:1, но у тебя вообще ничего нет. Получается, и братья теперь потерялись, сидят не понимают, что происходит, а команда вообще не играет», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

В следующем туре чемпионата России армейцы сыграют на выезде против «Краснодара» 15 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/valeriy-masalitin-yazydzhi-eto-peshekhod-ego-nado-bylo-zamenit-tsska-na-15-y-minute-1262021/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Нобоа — о своем будущем: «Конечно, я останусь! Люблю Россию»
Юсупов: «В теории «Сочи» может стать моим последним клубом»
Грушевский — о поражении ЦСКА: «Игра с «Ахматом» была ужасной, сегодня они, пожалуй, получше выглядели»
Юсупов — об игре против ЦСКА: «Мы ехали за победным матчем»
Борис Ротенберг рассказал об изменениях в «Сочи» в следующем сезоне
Президент «Сочи» отреагировал на возможное расширение Тинькофф РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юсупов: «В теории «Сочи» может стать моим последним клубом»

Нобоа — о своем будущем: «Конечно, я останусь! Люблю Россию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости