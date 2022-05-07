Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Карраскаль провалил очередной матч, про Языджи я вообще ничего не говорю — это просто пешеход, который шесть или семь матчей ходит пешком по полю. Приехал, позабивал, а продолжение какое? Продолжение — минус ноль. Он не может передачи отдать, стандарты все завалил и никакой остроты не создал.

Не пошла игра у Заболотного? Хорошо, выпусти Яковлева, поменяй игру под нападающим. Сделай что-то. Ты после первого тайма горишь 0:1, но у тебя вообще ничего нет. Получается, и братья теперь потерялись, сидят не понимают, что происходит, а команда вообще не играет», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

В следующем туре чемпионата России армейцы сыграют на выезде против «Краснодара» 15 мая.