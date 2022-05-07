Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Останусь ли я на следующий сезон? Конечно, у меня контракт еще на один год. Я остаюсь, люблю Россию!», — сказал Нобоа «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний эквадорец провел за «Сочи» 23 матча в Тинькофф РПЛ, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо «Сочи» Нобоа выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».