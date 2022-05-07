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Юсупов: «В теории «Сочи» может стать моим последним клубом»

Полузащитник «Сочи» Юсупов рассказал о своем будущем
Антон Иванов
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем будущем после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Была информация, что Федотов может уйти в «Спартак». Как ты относишься к этому?

— Я не видел. Не могу ничего сказать.

— Вас не звали никуда из «Сочи» еще?

— Нет, у меня есть год контракта. Меня все устраивает. Продление? Мне уже лет немало. Посмотрим, что будет дальше.

— Ты же не думаешь о завершении карьеры?

— Все может быть. В теории «Сочи» может быть моим последним клубом.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Тоттенхэм Хотспур 1
2-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
Артур Юсупов
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 0 : 1
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
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