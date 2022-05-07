Юсупов: «В теории «Сочи» может стать моим последним клубом»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем будущем после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Была информация, что Федотов может уйти в «Спартак». Как ты относишься к этому?

— Я не видел. Не могу ничего сказать.

— Вас не звали никуда из «Сочи» еще?

— Нет, у меня есть год контракта. Меня все устраивает. Продление? Мне уже лет немало. Посмотрим, что будет дальше.

— Ты же не думаешь о завершении карьеры?

— Все может быть. В теории «Сочи» может быть моим последним клубом.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.