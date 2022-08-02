Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:33

Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав назвал главные клубы в своей карьере.

26 июля 38-летний бразилец подписал контракт с клубом из второго дивизиона Бразилии до 30 конца нынешнего сезона.

«В Бразилии это, конечно, «Коринтианс», — приводит слова Вагнера Mundo Rubro Negro. — В этом клубе я брал титулы и забивал важные мячи. У меня сложилась особая связь с командой. ЦСКА — это тоже нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА. Так что в Бразилии — «Коринтианс», вне ее — ЦСКА».

За ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.

Источник: https://mundorubronegro.com/flamengo/algoz-na-libertadores-2010-vagner-love-esnoba-o-flamengo-e-se-declara-ao-corinthians/
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК Коринтианс
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Монтес близок к переходу в «Динамо», ЦСКА подписывает двух новичков
РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса
Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»
ЦСКА официально объявит о переходе Мойзеса в ближайшие два дня
Кутепов во вторник вернется в общую группу «Торпедо»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Чернов признался, что в шоке от произошедшего с Пиняевым
Чернов рассказал, как изменилась игра «Спартака» при Абаскале
Чернов считает, что пока рано задумываться о борьбе за чемпионство
Федун — игрокам «Спартака»: «Команда есть, вы играете здорово!»
Натхо заявил, что Зделар поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Как закончится матч «Краснодар» — «Локомотив»?
Кутепов во вторник вернется в общую группу «Торпедо»
Почему я не верю в уход Федуна из «Спартака». 5 вопросов, на которые до сих пор нет ответов
Федун уйдет из «Спартака» и продаст стадион «Лукойлу»? Красно-белых возглавит Хачатурянц? Все детали
В «Спартаке» уверены, что сыграют с «Уралом» в полном составе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости