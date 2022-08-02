Вагнер Лав назвал ЦСКА главным клубом в своей карьере

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав назвал главные клубы в своей карьере.

26 июля 38-летний бразилец подписал контракт с клубом из второго дивизиона Бразилии до 30 конца нынешнего сезона.

«В Бразилии это, конечно, «Коринтианс», — приводит слова Вагнера Mundo Rubro Negro. — В этом клубе я брал титулы и забивал важные мячи. У меня сложилась особая связь с командой. ЦСКА — это тоже нечто особенное. Там я отыграл семь лет, выиграл Кубок УЕФА. Так что в Бразилии — «Коринтианс», вне ее — ЦСКА».

За ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.