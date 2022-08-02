Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
— В первом тайме показалось, что играли на контратаках. Специально или действовали по сопернику?
— Не специально, так получалось, что выходили из обороны за счет контратак, — приводит слова Мухина официальный сайт московского клуба.
— Во втором тайме было ощущение, что немного прижались к воротам. В перерыве говорили, что нужно увеличить счет или удержать?
— Нет, нам сказали, что нужно выходить, как будто счет — 0:0. Мы все были заряжены только на атаку и не хотели сидеть в обороне. Просто так получилось, что «Нижний» взял игру под свой контроль.
— С чем связано, что отдали инициативу?
— Не знаю, может, психология сказалась. Понимали, что вели 2:0, а это самый неудобный счет, как говорят многие тренеры. Поэтому «Нижний» взял контроль в свои руки и стал много играть в атаку.
— Один из положительных моментов — твой пас Чалову. Тебя уже сравнивают с Куарежмой, Модричем. Почему принял решение так отдать?
— Двигал мяч вперед. Увидел, что на дальней открывается Федя, быстро принял решение отдать внешней стороной стопы, вот и все.
— Федор тебя похвалил?
— Нет, ничего такого. Сказал, что такие пасы бывают у всех. Я ответил: «Ну ладно, дальше работаем».
— Будешь еще так пасовать ему?
— Конечно, даже несмотря на его слова, буду ему отдавать, если получится.
— О чем говорил Владимир Валентинович в раздевалке?
— Сказал, что ни в коем случае нельзя отдавать такие игры. Нужно было дожимать соперника и забивать третий гол. Как раз я мог это сделать еще в первом тайме, и все может быть тогда бы и закончилось, а игра стала бы легче.
После двух туров РПЛ армейцы набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.
В 4-м туре красно-синие на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сыграют с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 6 августа. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0