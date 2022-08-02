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Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» в матче 3-го тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— В первом тайме показалось, что играли на контратаках. Специально или действовали по сопернику?

— Не специально, так получалось, что выходили из обороны за счет контратак, — приводит слова Мухина официальный сайт московского клуба.

— Во втором тайме было ощущение, что немного прижались к воротам. В перерыве говорили, что нужно увеличить счет или удержать?

— Нет, нам сказали, что нужно выходить, как будто счет — 0:0. Мы все были заряжены только на атаку и не хотели сидеть в обороне. Просто так получилось, что «Нижний» взял игру под свой контроль.

— С чем связано, что отдали инициативу?

— Не знаю, может, психология сказалась. Понимали, что вели 2:0, а это самый неудобный счет, как говорят многие тренеры. Поэтому «Нижний» взял контроль в свои руки и стал много играть в атаку.

— Один из положительных моментов — твой пас Чалову. Тебя уже сравнивают с Куарежмой, Модричем. Почему принял решение так отдать?

— Двигал мяч вперед. Увидел, что на дальней открывается Федя, быстро принял решение отдать внешней стороной стопы, вот и все.

— Федор тебя похвалил?

— Нет, ничего такого. Сказал, что такие пасы бывают у всех. Я ответил: «Ну ладно, дальше работаем».

— Будешь еще так пасовать ему?

— Конечно, даже несмотря на его слова, буду ему отдавать, если получится.

— О чем говорил Владимир Валентинович в раздевалке?

— Сказал, что ни в коем случае нельзя отдавать такие игры. Нужно было дожимать соперника и забивать третий гол. Как раз я мог это сделать еще в первом тайме, и все может быть тогда бы и закончилось, а игра стала бы легче.

После двух туров РПЛ армейцы набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.

В 4-м туре красно-синие на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сыграют с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 6 августа. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-mukhin-trener-skazal-chto-nelzya-otdavat-takie-igry/
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