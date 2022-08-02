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Сегодня, 09:55

В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Кухарчука

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника команды Ильи Кухарчука.

«К матчу с «Торпедо», скорее всего, на 100 процентов не будет готов. Но Илья уже начнет тренироваться после приезда в общей группе. Он чувствует себя хорошо, восстанавливается. Проблем нет. Главное — набрать игровую форму. Думаю, в течение двух недель Илья уже будет в строю», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее сообщалось, что у 32-летнего российского футболиста проблема с ахилловым сухожилием. В нынешнем сезоне игрок ни разу не выходил на поле.

В сезоне-2021/22 Кухарчук забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 29 матчах в РПЛ.

Матч «Торпедо» — «Химки» пройдет 7 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 (мск).

Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
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