Гаврилов о желании Глушакова вернуться в «Спартак»: «Он сможет помогать команде»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал заявление полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о возможном возвращении в московский клуб в качестве игрока.

«Пусть Денис сам решает, стоит ли ему возвращаться. То, что ему 35 лет — не помеха. Я до 43 лет играл. Если он найдёт общий язык с партнёрами, то сможет помогать команде», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

Ранее полузащитник не исключил возможности возвращения в «Спартак» в качестве игрока.

35-летний Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе команды он становился чемпионом страны.