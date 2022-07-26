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Гаврилов о желании Глушакова вернуться в «Спартак»: «Он сможет помогать команде»

Гаврилов прокомментировал желание Глушакова вернуться в «Спартак» в качестве игрока
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал заявление полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о возможном возвращении в московский клуб в качестве игрока.

«Пусть Денис сам решает, стоит ли ему возвращаться. То, что ему 35 лет — не помеха. Я до 43 лет играл. Если он найдёт общий язык с партнёрами, то сможет помогать команде», — приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

Ранее полузащитник не исключил возможности возвращения в «Спартак» в качестве игрока.

35-летний Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе команды он становился чемпионом страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/gavrilov-glushakov-smozhet-pomoch-spartaku--1319950/
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