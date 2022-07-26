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Генич порассуждал, куда может перейти полузащитник «Сочи» Нобоа

Руслан Минаев
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Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением относительно возможного ухода из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

«Думаю, Нобоа покинет «Сочи». Не знаю, перейдет ли он в ЦСКА или куда-то еще. Судя по всему, вариантов у Кристиана немного. Несмотря на то что он стал лучшим игроком прошлого сезона, «Зениту» он сейчас точно не нужен, потому что подписали новый контракт с Венделом. Возможно, он перейдет в ЦСКА. Федотов очень ценит его, и Нобоа относится к Владимиру Валентиновичу как к старшему брату. До конца трансферного окна Кристиан покинет «Сочи», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с сочинской командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-vozmozhno-noboa-pokinet-sochi-i-perejdet-v-tsska/
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