Генич порассуждал, куда может перейти полузащитник «Сочи» Нобоа

Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением относительно возможного ухода из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

«Думаю, Нобоа покинет «Сочи». Не знаю, перейдет ли он в ЦСКА или куда-то еще. Судя по всему, вариантов у Кристиана немного. Несмотря на то что он стал лучшим игроком прошлого сезона, «Зениту» он сейчас точно не нужен, потому что подписали новый контракт с Венделом. Возможно, он перейдет в ЦСКА. Федотов очень ценит его, и Нобоа относится к Владимиру Валентиновичу как к старшему брату. До конца трансферного окна Кристиан покинет «Сочи», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с сочинской командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.