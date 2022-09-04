Глава пресс-службы «Спартака»: «С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч легенд»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему на матч легенд «Спартака» и «Зенита» (2:1) не позвали экс-игрока красно-белых Радослава Ковача.

«Радослав — наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им. С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением», — сказал Зеленов.

Накануне бывший игрок «Спартака» Ковач резко высказался о том, что его не пригласили на ответный матч легенд против «Зенита».