У полузащитника «Краснодара» Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил повреждение в матче против «Сочи» (2:0).

По информации «РБ Спорт», предварительный диагноз игрока согласно МРТ — подозрение на разрыв связок голеностопа. В понедельник Черников сделает повторную МРТ. С большей долей вероятности, футболист будет прооперирован в одной из клиник Германии.

Сообщается, что точный диагноз и срок его возвращения на поле будет определен по результатам хирургического вмешательства.

В текущем сезоне Черников сыграл за «Краснодар» 7 матчей в РПЛ и не сделал ни одного результативного действия. «Быки» в первых восьми турах чемпионата набрали 17 очков и занимают третье место.