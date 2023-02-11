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Канчельскис: «С потенциалом Мамаева его карьера могла бы и поуспешнее быть»

Канчельскис отреагировал на завершение карьеры полузащитника Павла Мамаева
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершение карьеры полузащитника Павла Мамаева. Об этом экс-игрок «Краснодара» и ЦСКА объявил 11 февраля.

«С потенциалом Павла его карьера могла бы и поуспешнее быть. Он много, чего увидел, многое сделал для российского футбола и футбола в целом. Не знаю, может, я так критично отношусь, но он бы мог большего достичь, сделать карьеру получше. В любом случае жизнь продолжается! Не вечно же в футбол играть. Мы не молодеем с каждым годом. Пожелаю ему удачи, где бы он не был. Главное, чтобы было здоровье, остальное все будет нормально», — сказал Канчельскис «СЭ».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

За основную сборную России Мамаев дебютировал в 2010 году. В составе национальной команды полузащитник провел 15 матчей.

Андрей Канчельскис
Павел Мамаев
РПЛ
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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