Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Тарханов: «Думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил готовность «Спартака» ко второй части чемпионата России.

«Я не думаю, что «Спартак» провалится в сезоне. Абаскаль в «Спартаке» уже больше полугода, и он сразу наладил игру. По сути, это товарищеские матчи, и «Спартак» на них выглядел лучше всех.

Вот начнется чемпионат, тогда можно будет определить уровень каждой команды. Мы же видели, как при Витории бежали все, а начался чемпионат, и все затормозилось. Но я думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить, игра у них неплохо выстроена», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-o-spartake-my-videli-kak-pri-vitorii-bezhali-vse-227098/
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Африка проигнорировала Олимпиаду-1976. Каким был первый массовый бойкот Игр?
Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть страну в боевые действия
Спасателей в Турции завалило обломками здания
В «Роскосмосе» назвали возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Александр Алаев оценил возможность проведения нового Зимнего кубка РПЛ в будущем
Сенников: «Глушаков добавит креативности «Нижнему Новгороду», будет связующим звеном»
Канчельскис: «С потенциалом Мамаева его карьера могла бы и поуспешнее быть»
Пареха: «У Карпина есть навыки и опыт для работы в европейском чемпионате»
Баженов: «Спартак» на ходу. Главное, чтобы такая же форма была в чемпионате»
Бывший тренер Мамаева: «Горжусь им по сей день»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Арсенала» Эбуэ: «Дзюбу нельзя сравнивать с Ибрагимовичем»

Канчельскис: «С потенциалом Мамаева его карьера могла бы и поуспешнее быть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости