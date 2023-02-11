Сенников: «Глушаков добавит креативности «Нижнему Новгороду», будет связующим звеном»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе хавбека Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Хороший трансфер и для клуба, и для Дениса. Глушаков в последние несколько лет хорошо зарекомендовал себя в «Химках». Считаю, что на данный момент он в отличной форме. В любом случае он поможет команде. Денис обязательно будет игроком основного состава. В чем Глушаков усилит клуб? У «Нижнего Новгорода» все неплохо в плане физики и скорости, а Глушаков сможет добавить им разнообразия. В любом случае это голова, ум, удар. Он будет связующим звеном, добавит креативности своими передачами и действиями на поле. Тем более, что он умеет и отбирать мяч, и забивать, отдавать голевые передачи», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Нижегородская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.