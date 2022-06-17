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Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»

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Бывший игрок «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

В четверг, 16 июня сообщалось, что 33-летний россиянин близок к переходу в турецкий клуб.

«Артем — классный футболист, я это знаю. Он силен в командной игре, играет на команду. Он боец, всегда в штрафной. «Фенербахче» ищет подобного игрока», — цитирует Кабзе Eurostavka.ru.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/ne-sidit-v-sotssetyah-i-mnogo-molitsya-mane-o-zhenshchine-mechty
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
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