Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»

Бывший игрок «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче».

В четверг, 16 июня сообщалось, что 33-летний россиянин близок к переходу в турецкий клуб.

«Артем — классный футболист, я это знаю. Он силен в командной игре, играет на команду. Он боец, всегда в штрафной. «Фенербахче» ищет подобного игрока», — цитирует Кабзе Eurostavka.ru.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.