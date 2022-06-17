В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста. Ещенко покинул команду

В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста

Вместе с главный тренер Гильермо Абаскалем в тренерский штаб «Спартак» войдут еще два испанских специалиста, сообщает сайт клуба.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович.

Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

Вместе с предыдущим тренером — Паоло Ваноли — первую команду покинули тренеры Марко Донадель и Андрей Ещенко, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренеры по физподготовке Джампьеро Ашенци и Антонио Хесус Санчес, а также тренер-аналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту.