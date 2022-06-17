Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:52

В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста. Ещенко покинул команду

В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Вместе с главный тренер Гильермо Абаскалем в тренерский штаб «Спартак» войдут еще два испанских специалиста, сообщает сайт клуба.

Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович.

Вместе с ними работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

Вместе с предыдущим тренером — Паоло Ваноли — первую команду покинули тренеры Марко Донадель и Андрей Ещенко, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренеры по физподготовке Джампьеро Ашенци и Антонио Хесус Санчес, а также тренер-аналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-17-gilyermo_abaskal__na_otkrytiye_bank_arene/
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА
«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный
Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»
Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»
Главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Банк Арену»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Банк Арену»
Червиченко о назначении Абаскаля: «Хотелось кого-то посерьезнее»
Мирзоян ответил Салиховой: «Шампанское пил, потому что люблю «Спартак»
Салихова ответила Мирзояну: «Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы»
Экс-игрок «Спартака» Мирзоян выступил за досрочную отставку Каттани
Рауль Рианчо: «Абаскаль станет отличным тренером для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»

Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости