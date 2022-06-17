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Пименов: «Я против «Казанки». Не в финансовом плане, а по спортивному принципу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение руководства железнодорожников не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба.

«У меня двоякие ощущения. С одной стороны, я всегда был против вторых команд, где играют ребят лет 20-22, не переходя, грубо говоря, во взрослый футбол. Имею в виду, что они очень поздно стартуют. То есть раньше былая четкая вертикаль: после футбольной школы ты переходишь в дубль и тренируешься с игроками основного состава, которые набирают там форму после травм. У нас никто не задерживался, мы 16-17-летние играли против мужиков 30 лет. А сейчас у нас дубль переходит в детский футбол, а команды под цифрой 2 якобы переходят во взрослый футбол, тем самым убивая дубль. Здесь очень долго можно рассуждать. Суть в чем: мы задерживаем игроков в детском футболе, поэтому я против «Казанки». Не в финансовом плане, а именно по спортивному принципу», — сказал Пименов «СЭ».

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону «Казанку», выступавшую в ФНЛ-2. В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.

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