Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

— Как вам драма в Казани?

— Бог наказал Лисаковича за пижонство — имею в виду селфи с партнерами после первого гола. Сначала нужно матч выиграть, а уже потом фотографироваться.

— Жалко вам «Рубин»?

— Нет. Все логично. Команда плохо играла весь сезон. В последнем туре чуда не произошло. Что касается «Уфы», то она невероятной самоотверженностью и волей к победе заслужила в Казани три очка.

— «Рубин» и «Арсенал» — объективно худшие команды РПЛ?

— По качеству игры — безусловно! Да это и статистика подтверждает. По количеству поражений и пропущенным мячам за 30 туров с Тулой и Казанью никто не сравнится.